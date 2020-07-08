Василий Конов: «Юран покинул «Химки». Гунько – основной претендент, второй – Пилипчук»

Журналист Василий Конов сообщил, что Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок».

« покинул . Как я понимаю – Гунько основной претендент. С большой долей вероятности уже завтра все может быть решено в его пользу. Второй кандидат – Пилипчук.

Кстати, говорить, что Юран уволен, не совсем корректно. По моей информации, он просто оказался в положении Семина и с ним не продлили контракт», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявлял, что «Химки» намерены продлить соглашение с Юраном.

«Наше место в РПЛ якобы продали». «Химки» перемололи «Урал» в Кубке, потом выступил злой Юран