Василий Конов: «Юран покинул «Химки». Гунько – основной претендент, второй – Пилипчук»

Теги Химки премьер-лига Россия Сергей Юран Дмитрий Гунько Роман Пилипчук Василий Конов Футбол

Журналист Василий Конов сообщил, что Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок».

«Сергей Юран покинул «Химки». Как я понимаю – Гунько основной претендент. С большой долей вероятности уже завтра все может быть решено в его пользу. Второй кандидат – Пилипчук.

Кстати, говорить, что Юран уволен, не совсем корректно. По моей информации, он просто оказался в положении Семина и с ним не продлили контракт», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявлял, что «Химки» намерены продлить соглашение с Юраном.

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