«Ливерпуль» вспомнил гол Ориги «Барсе» после паса Трента с углового. Это случилось год назад

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Год назад, 7 мая 2019-го, «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, пройдя «Барселону» в полуфинале.

Первая игра на «Камп Ноу» завершилась победой хозяев 3:0, в ответном матче «Ливерпуль» смог выиграть со счетом 4:0. Решающий гол забил Дивок Ориги, сделав это после паса Трента Александер-Арнолда с углового.   

Пресс-служба «Ливерпуля» вспомнила этот успех, опубликовав видео гола в твиттере: «Игра, которую мы никогда не забудем 😍».

Угловой Трента не совсем случаен – «Барса» часто теряет концентрацию перед стандартами

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