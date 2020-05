«Ливерпуль» вспомнил гол Ориги «Барсе» после паса Трента с углового. Это случилось год назад

Год назад, 7 мая 2019-го, «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, пройдя «Барселону» в полуфинале.

Первая игра на «Камп Ноу» завершилась победой хозяев 3:0, в ответном матче «Ливерпуль» смог выиграть со счетом 4:0. Решающий гол забил , сделав это после паса Трента Александер-Арнолда с углового.

Пресс-служба вспомнила этот успех, опубликовав видео гола в твиттере: «Игра, которую мы никогда не забудем 😍».

Угловой Трента не совсем случаен – «Барса» часто теряет концентрацию перед стандартами

#OnThisDay last year... a performance we’ll never forget 😍



Start your day with EVERY angle of Divock’s iconic strike ⚽️ pic.twitter.com/S2VAGgzoxz