Гол Зидана «Байеру» признан лучшим в истории Лиги чемпионов по версии France Football

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Французское издание France Football составило рейтинг самых красивых голов в истории Лиги чемпионов в период с 1992 по 2020 год.

Лучшим был признан удар Зинедина Зидана за «Реал» в финальном матче турнира против «Байера» в 2002 году (2:1).

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Зинедин Зидан, «Реал» (забил «Байеру» в финале в 2002 году);

2. Мауро Брессан, «Фиорентина» (забил «Барселоне» в 1999 году);

3. Криштиану Роналду, «Реал» (забил «Ювентусу» в 2018 году);

4. Деян Станкович, «Интер» (забил «Шальке» в 2011 году);

5. Филипп Мексес, «Милан» (забил «Андерлехту» в 2012 году);

6. Гарет Бэйл, «Реал» (забил «Ливерпулю» в 2018 году);

7. Майкл Эссьен, «Челси» (забил «Барселоне» в 2009 году);

8. Марио Манджукич, «Ювентус» (забил «Реалу» в 2017 году);

9. Роналдиньо, «Барселона» (забил «Челси» в 2005 году);

10. Аарон Рэмзи, «Арсенал» (забил «Галатасараю» в 2014 году).

Рейтинг топ-50 и видео голов можно найти на сайте France Football.

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