Ориги о голе в ворота «Барсы»: «В плохой день мяч улетел бы на трибуны. Это был сложный удар»

Нападающий вспомнил гол в ворота «Барселоны» (4:0) в матче 1/2 финала .

«Я видел. Я заметил мяч на поле и хотел вернуть его боллбою. Когда я сделал это, то вернулся назад, и игрокам потребовалось время, чтобы занять свои позиции, так что я посмотрел, кто будет подавать угловой, потому что от этого зависит мое расположение.

Когда я посмотрел, то увидел, что Трент тоже глядит сюда. Думаю, мы установили короткий зрительный контакт. Я видел, что он будет делать что-то инстинктивное, так что когда он подал мяч, я уже видел это и мог пробить. И я заметил, что Пике и тер Стеген стоят ближе к центру, а левый угол открыт.

Это был довольно сложный удар, и я был просто счастлив! Когда он залетел, то все происходило очень быстро. Чтобы просто осознать это, требуется время, и это был ключевой момент.

Это про способность адаптироваться и реагировать. В таких матчах в голове многое происходит, но в игре против «Барсы» все получалось, все происходило легче на уровне инстинктов.

Может, в плохой день мяч улетел бы на трибуны, и я не думаю, что многие винили бы меня, потому что это было довольно сложно. Но все получилось хорошо, мяч залетел, и это показывает, насколько хороши мы тогда были как команда», – рассказал Ориги.