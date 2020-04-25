Милнер о камбэке с «Барсой»: «Тренер сказал: «Это сделать почти невозможно, но мы можем»

Полузащитник вспомнил прошлогодний полуфинал Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3, 4:0).

«Мы неплохо выступили на «Камп Ноу», имели моменты. Точно помню, у меня был относительно приличный момент. Как по мне, мы играли довольно хорошо. Месси решал дела в своем стиле, штрафной был курьезным, и это один из тех матчей, после которых чувствуешь тяжесть.

Мы уехали оттуда разочарованными, затем был выезд в Ньюкасл, наша команда еще боролась за титул АПЛ. Мы вырвали победу в концовке, ощущался эмоциональный подъем и прилив сил.

Вечером перед ответным матчем с «Барселоной» мы находились в отеле, тогда играл «Ман Сити» (он победил «Лестер» и вновь вышел вперед в чемпионской гонке – прим. Sports.ru). Это нас разочаровало, а потом еще надо было выходить и отыгрывать разницу с «Барсой». Все это усложняло ситуацию.

На следующее утро мы пришли на тренировку, и тренер [ ] сказал: «Кто-нибудь может что-то сказать на этот счет? Ничего? Хорошо, поехали. Совершить подобное почти невозможно, но если кто-то может это сделать, то это мы», – отметил Милнер.