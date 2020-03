«Арсенал» опубликовал видео первого гола Аршавина, забитого 11 лет назад

14 марта 2009 года, ровно 11 лет назад, Андрей Аршавин забил первый гол за .

В матче чемпионата Англии против «Блэкберна» Аршавин отличился на 65-й минуте, обыграв на углу штрафной Дэнни Симпсона и поразив ворота с острого угла.

«Арсенал» опубликовал видео гола экс-капитана сборной России, отметив, что Аршавин играл так, что футбол казался простым.

Football. Made to look easy.



🗓 #OnThisDay in 2009



🤫 @AndrArshavin23 pic.twitter.com/g2djzgSuEz