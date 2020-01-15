Александр Медведев: «Пока падение курса рубля хоть и чувствительное для «Зенита», но не драматическое»

Генеральный директор Александр Медведев рассказал, как падение курса рубля влияет на клуб.

«У нас часть доходов в евро, она связана с выступлением в Лиге чемпионов и с реализацией игроков, доходы от спонсоров у нас в рублях, и такая корзина позволяет нам выполнять все обязательства.

Пока падение хоть и чувствительное, но не драматическое, но надо посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше», – заявил Медведев.

Утром 9 марта рубль резко подешевел по отношению к доллару и евро на фоне резкого обвала цен на нефть после неудачных переговоров о сокращении добычи нефти в Вене.

Так, в определенный момент курс доллара на международном рынке Forex превышал отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднимался выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.