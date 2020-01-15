Александр Кокорин: «Дал интервью Собчак и «Зениту», честно ждал. И как бы мы вышли – и молчим»

Нападающий «Сочи» в разговоре с блогером Евгением Савиным рассказал о невышедших интервью, которые футболист дал после освобождения.

– Ты рассказывал про два больших интервью после выхода из тюрьмы. Почему они не вышли?

– Хороший вопрос. Я общался с ребятами, которые ответственны за это все и все хотели контролировать. И они также не могут понять, кто это все контролировал.

– Кому ты давал интервью?

– Я давал Ксении Собчак, я так понял, что она хотела выставить на ютуб-канал. И для «Первого канала», новая какая-то передача, ее шоу. Первая программа должна была быть именно с нами.

Это буквально было через три-четыре дня, сразу [после выхода из тюрьмы]. Мы быстро записали, ехали в «Сапсане», сколько там, 3:30 идет поезд. Был только я. Насколько я знаю, она хотела доснять Пашу, поймать, но у Паши там какие-то свои дела, он по клубу вопросы быстро решал.

Второе интервью я давал , нашим ребятам. Тоже около трех часов, хорошее большое интервью.

– Я делал запрос в «Зенит», «Зенит» сказал: «Мы сделаем сами, Саню не дадим». И чуть ли не команда сверху была, чтобы Кокорин в прессе не появлялся. Как думаешь, чего боялся «Зенит» и почему эти интервью не вышли?

– На тот момент мне казалось, что они просто хотели сделать хорошую историю, да? Чтобы я ответил неважно кому, «Зениту» либо Собчак. Чтоб это было разово, чтобы это все посмотрели, отрегулировали, как все это выглядит, – и все, я начал заниматься футболом. В принципе, это правильно, у меня такая же была позиция: дать одно интервью, всем большое спасибо, что поддерживали, такая история.

– Почему ты решил поговорить со мной?

– Ну смотри, у меня это все накопилось. Я честно ждал эти интервью. И как бы мы вышли – и молчим. Нас столько людей поддерживало, а мы такие: ну, хорошо. Я хотел сказать для тех людей, которым мы были небезразличны, которые нам писали, поддерживали. Блин, я не могу рассказать все истории, там еду передавали незнакомые люди в первые дни.

Мы вообще кучу народу не знали, а эти все письма пошли – и такое ощущение, что со всеми знаком. Через два-три дня приходят ответы на твои письма, и ты примерно визуально понимаешь, что за человек, со своей историей. И он там продолжает дальше, я не знаю: «Вот у нас в Норильске минус 60, мы мучаемся». И ты такой вспоминаешь: «А, да, точно, чо как, как ребенок?» Ну и такое, знаешь. На этой волне кучу времени убили, – сказал футболист.

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