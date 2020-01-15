Кокорин о «Сочи»: «Я попросил перевести все деньги сразу, чтобы не было гемора. Они сделали за день»

Нападающий Александр Кокорин, арендованный «Сочи» у , в разговоре с блогером Евгением Савиным рассказал, что сразу получил зарплату за все месяцы, на протяжении которых он будет выступать в клубе с черноморского побережья.

– Посмотри вокруг: море, солнце. Реально ли в таких условиях не расслабить булки, а загнаться футболом и дать результат?

– У меня закрыты все вопросы с начальством «Сочи». Я их попросил сразу, чтобы мне перевели все.

– А, все деньги за весну?

– Все деньги. Чтобы у меня не было вот этого гемора: знаешь, я пришел сюда, не дай Бог, мне еще тут не выплатят… У меня вообще таких вопросов нет.

Я приехал сюда тренироваться и играть на три месяца – сделайте, пожалуйста, по возможности так. Они это выполнили за день. Поэтому у меня здесь единственный стимул – играть в футбол, – ответил форвард.

В феврале сообщалось, что Кокорин будет получать около 2 миллионов рублей за месяц в «Сочи».