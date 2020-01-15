«Тоттенхэм» после назначения Моуринью пропустил 38 голов во всех турнирах. В АПЛ хуже только «Астон Вилла»

проигрывает «Лейпцигу» (0:3, второй тайм) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, первый матч).

Лондонский клуб после назначения главным тренером пропустил 38 голов во всех турнирах.

Больше за этот период из команд АПЛ пропустила только «Астон Вилла» – 42 гола.

На Sports.ru можно следить за матчем «шпор» с «РБ Лейпциг» по видеотрансляции или по текстовому онлайну.

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