Березуцкие будут отвечать за селекцию в ЦСКА. Вероятно, Дюков уходит в «Спартак» («СЭ»)

Экс-игроки ЦСКА Василий и , вероятно, займутся селекционной работой в клубе.

Как сообщалось ранее, нынешний глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков покидает клуб.

— Правда, что вы уходите из ЦСКА?

— Да. Могу подтвердить эту информацию.

— А почему?

— Больше ничего вам сказать пока не могу.

— Правда, что уходите в «Спартак»?

— Давайте я ничего не буду комментировать. Я до конца недели работаю в футбольном клубе ЦСКА, – заявил Дюков.

По информации «Спорт-Экспресса», Дюков займет пост главы селекционного отдела в , а Березуцкие, возможно, будут руководить селекцией в ЦСКА. Сейчас братья занимают должности заместителей генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам.

Ранее из ЦСКА в «Спартак» перешел селекционер Антон Чистяков.

Напомним, осенью жена Максима Дюкова резко высказалась в адрес главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

ЦСКА занимает 5-е место в Тинькофф РПЛ, набрав 35 очков после 21 тура.