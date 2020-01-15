Березуцкие будут отвечать за селекцию в ЦСКА. Вероятно, Дюков уходит в «Спартак» («СЭ»)

Экс-игроки ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие, вероятно, займутся селекционной работой в клубе.
Как сообщалось ранее, нынешний глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков покидает клуб.
— Правда, что вы уходите из ЦСКА?
— Да. Могу подтвердить эту информацию.
— А почему?
— Больше ничего вам сказать пока не могу.
— Правда, что уходите в «Спартак»?
— Давайте я ничего не буду комментировать. Я до конца недели работаю в футбольном клубе ЦСКА, – заявил Дюков.
По информации «Спорт-Экспресса», Дюков займет пост главы селекционного отдела в «Спартаке», а Березуцкие, возможно, будут руководить селекцией в ЦСКА. Сейчас братья занимают должности заместителей генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам.
Ранее из ЦСКА в «Спартак» перешел селекционер Антон Чистяков.
Напомним, осенью жена Максима Дюкова резко высказалась в адрес главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
ЦСКА занимает 5-е место в Тинькофф РПЛ, набрав 35 очков после 21 тура.