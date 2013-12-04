Капитан ЦСКА Кайл Хайнс стал первым, кто избран в команду десятилетия Евролиги

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс стал первым избранным в символическую сборную Евролиги по итогам десятилетия.

В голосовании участвовали болельщики, журналисты, игроки и главные тренеры клубов.

Хайнс дебютировал в Евролиге в 2010 году в составе немецкого «Бамберга» и к 2020-му стал настоящей легендой турнира. Он повторил рекорд эры «Финалов четырех», став четырехкратным чемпионом, стал первым, кому удалось взять по два титула в составах разных команд («Олимпиакос» и ЦСКА), дважды признавался лучшим обороняющимся игроком лиги (2016, 2018).

По итогам десятилетия Хайнс занимает первую строку по подборам в нападении (516), вторую – по блок-шотам (211), третью – по подборам (1160) и пятую – по рейтингу эффективности (2789).

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