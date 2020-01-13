Черчесов про обнуление президентских сроков: «Интересное предложение. У Путина огромный авторитет в России и за рубежом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу предложенной депутатом Госдумы Валентиной Терешковой поправки, которая либо сняла бы ограничение для президента на два срока, либо обнулила президентские сроки после принятия поправок в Конституцию.

«Всем известно, что действующая Конституция РФ была принята в 1993 году. С того момента прошло уже более двадцати пяти лет, и как гражданин России я, безусловно, понимаю, что есть необходимость для определенных изменений в закон.

Поправки, предложенные президентом, несут в большей степени социальный характер и являются актуальными. На мой взгляд, прежде всего они направлены на улучшение жизни россиян во всех сферах, в том числе и спортивной.

Россия – большая страна, от действий которой во многом зависит мировая стабильность. Естественно, что, как и в любом государстве, у нас должны функционировать механизмы, гарантирующие России независимость и суверенитет. Такого рода корректировки и необходимо закрепить в основном законе страны.

Предложение Валентины Терешковой о снятии ограничений президентских сроков , как, собственно, и любого другого кандидата отмечу как интересное, на мой взгляд. Ни для кого не секрет, что Владимир Владимирович является лидером нашего государства и пользуется огромным авторитетом как у российских граждан, так и за рубежом.

В целом же все предложения широко обсуждаются обществом уже порядка полутора месяцев. Что касается окончательных решений, то их примут россияне, у которых будет возможность проголосовать за те или иные поправки», – сказал Черчесов.