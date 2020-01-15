Матч «Ман Сити» – «Арсенал» перенесен после новости о заражении владельца «Олимпиакоса» коронавирусом

Матч 28-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», который должны были сыграть в среду, не состоится в качестве меры предосторожности.
Клубы приняли решение о переносе матча после сообщения о том, что владелец «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис заразился коронавирусом.
13 дней назад «Олимпиакос» играл с «Арсеналом» на «Эмирейтс» в рамках Лиги Европы, тогда Маринакис встречался с некоторыми игроками и персоналом лондонского клуба.
Последовав медицинским рекомендациям, «Арсенал» и «Манчестер Сити» решили, что следует отложить проведение матча, чтобы полностью оценить ситуацию и исключить риски.
Премьер-лига согласилась с тем, что игру лучше перенести на другую дату.
В заявлении лиги также отмечается, что перенос других матчей АПЛ не планируется.
Владелец «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом. Меньше двух недель назад он был на «Эмирейтс» и заходил в раздевалки
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