Маркизио – нарушителям карантина: «Вы не чувствуете себя дерьмом?»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио обратился к людям, нарушающим рекомендации в условиях распространения коронавируса.
«Я обращаюсь к тем, кто покинул красную зону, потому что очень хотелось. К тем, кто решил встретиться с друзьями, потому что школа закрыта. К тем, кто не может отказаться от лыж. К тем, кто решил не отказываться от своих планов, несмотря ни на что.
Глядя на эту фотографию, вы не чувствуете себя как дерьмо?» – написал Маркизио в комментарии к выложенному в инстаграм фото с изображением заснувшего на рабочем месте сотрудника лаборатории.
В Италии в настоящее время зафиксировано более 9 тысяч случаев заражения вирусом. На карантине находятся около 15 миллионов жителей страны.
В воскресенье были отменены все матчи серии А вплоть до 3 апреля.
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A te che sei uscito dalla zona rossa perché tanto cosa vuoi che succeda. A te che la scuola è chiusa quindi stasera esco con gli amici. A te che non riesci a rinunciare ad una sciata. A te che ormai ho organizzato quindi ci vado. Quando guardi questa fotografia, non ti senti una merda? #iorestoacasa