Маркизио – нарушителям карантина: «Вы не чувствуете себя дерьмом?»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» обратился к людям, нарушающим рекомендации в условиях распространения коронавируса.

«Я обращаюсь к тем, кто покинул красную зону, потому что очень хотелось. К тем, кто решил встретиться с друзьями, потому что школа закрыта. К тем, кто не может отказаться от лыж. К тем, кто решил не отказываться от своих планов, несмотря ни на что.

Глядя на эту фотографию, вы не чувствуете себя как дерьмо?» – написал Маркизио в комментарии к выложенному в инстаграм фото с изображением заснувшего на рабочем месте сотрудника лаборатории.

В Италии в настоящее время зафиксировано более 9 тысяч случаев заражения вирусом. На карантине находятся около 15 миллионов жителей страны.

В воскресенье были отменены все матчи серии А вплоть до 3 апреля.