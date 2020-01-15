Кокорин опроверг слова о нежелании вернуться в «Зенит». Они были в пресс-релизе «КраСавы», но их нет на видео

Форвард «Сочи» Александр Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в , которые он якобы произнес в беседе с блогером Евгением Савиным.

«На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет», — приводит слова Кокорина «Фонтанка» со ссылкой на пресс-релиз, разосланный редакцией шоу «КраСава».

Однако позднее нападающий опроверг, что он говорил это.

«Данная информация не является действительной! Ничего подобного я не говорю в видео интервью. Журналисты как обычно пытаются сделать конфликт там, где его нет! Смотрите внимательно!» – написал Кокорин в сторис своего инстаграма.

Позднее корреспондент «Спорт День за Днем» Александр Кавокин сообщил, что редакторы «КраСавы» разослали пресс-релиз выпуска с Кокориным, не показав его ни Евгению Савину, ни продюсеру шоу Владе Лабунской.

Фото: скриншот из инстаграма Александра Кокорина