Александр Кокорин: «Хотел очиститься, продал все машины»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в интервью блогеру Евгению Савину рассказал, что распродал свой автопарк.
– У кого самая крутая тачка в команде?
– У меня, брат.
– Ну ладно, не рассказывай. У тебя BMW. Кстати, ты гонял раньше на «ламбе», сейчас ты без лишнего пафоса гоняешь на BMW. Где Lamborghini?
– После того момента, как вышел, что-то так подумал – все машины хотел продать, очиститься. Продал все машины. Буквально неделю назад забрали, не поверишь, в один день, пока был здесь. У меня были «гелик», «порш» и «ламба». В один день забрали все.
– То есть все тачки ты продал?
– Да.
– Слушай, а какой налог был за них?
– Тысяч по 150, по 200, по-моему. Причем самый дорогой у меня «гелик» был.
– А чей «гелик» вон тот?
– По-моему, Забы (Антона Заболотного – прим.), если я не путаю. Он у Мамманы купил в «Зените», – сказал футболист.
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