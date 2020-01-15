Александр Кокорин: «Хотел очиститься, продал все машины»

Нападающий «Сочи» в интервью блогеру Евгению Савину рассказал, что распродал свой автопарк.

– У кого самая крутая тачка в команде?

– У меня, брат.

– Ну ладно, не рассказывай. У тебя BMW. Кстати, ты гонял раньше на «ламбе», сейчас ты без лишнего пафоса гоняешь на BMW. Где Lamborghini?

– После того момента, как вышел, что-то так подумал – все машины хотел продать, очиститься. Продал все машины. Буквально неделю назад забрали, не поверишь, в один день, пока был здесь. У меня были «гелик», «порш» и «ламба». В один день забрали все.

– То есть все тачки ты продал?

– Да.

– Слушай, а какой налог был за них?

– Тысяч по 150, по 200, по-моему. Причем самый дорогой у меня «гелик» был.

– А чей «гелик» вон тот?

– По-моему, Забы (Антона Заболотного – прим.), если я не путаю. Он у Мамманы купил в «Зените», – сказал футболист.

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