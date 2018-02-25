🏆Александр Большунов досрочно завоевал Кубок мира по лыжным гонкам

Российский лыжник Александр Большунов досрочно завоевал Кубок мира – за два этапа до окончания сезона.

Это стало понятно после того, как сборная Норвегии в полном составе снялась с этапов в США и Канаде в связи с угрозой распространения коронавируса. Математические шансы опередить Большунова сохранял только Йоханнес Клэбо.

Кубок мира, завоеванный Александром, первый для российских мужчин. В СССР трофей брали Александр Завьялов (сезоны-1981/82 и 1982/83) и Владимир Смирнов (сезон-1990/91).

День, когда вы впервые услышали о Большунове – трое русских победно финишировали за руки. Это было всего лишь 3 года назад