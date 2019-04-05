Жамнов о Знарке и «Магнитке»: «Прекрасно понимаем, откуда растут ноги у этих вбросов»

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал информацию о том, что магнитогорский ведет переговоры с главным тренером московского клуба Олегом Знарком.

«Идет плей-офф, команды «Спартак» и ведут борьбу за выход в следующий раунд. В любом случае должна присутствовать спортивная этика.

Все мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги у этих вбросов про нашего главного тренера Олега Знарка. Хочу напомнить, что у Олега Валерьевича действующий контракт с клубом по схеме «1+1».

Средства массовой информации, которые занимаются провокациями, должны проверять информацию, прежде чем ее публиковать. Появившаяся же информация является неправдоподобной, полным бредом. Потом же некоторые журналисты удивляются, почему руководители, игроки и тренеры не хотят с ними общаться», – сказал Жамнов.

Воробьев покинет пост главного тренера «Магнитки» («Бизнес Online»)