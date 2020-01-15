Владелец «Ноттингема» и «Олимпиакоса» заразился коронавирусом. Он был на игре «Форест» в пятницу

Владелец и «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис инфицирован коронавирусом.

«Новый вирус «посетил» меня, и я чувствую, что обязан уведомить об этом общество. Чувствую себя хорошо, так как я принял все необходимые меры и следую инструкциям медиков.

Убедительно советую всем моим согражданам делать то же самое. Желаю всем быстрого выздоровления», – написал греческий бизнесмен на своей странице в инстаграме.

Маринакис – известный пирейский судовладелец и политический деятель. В пятницу, 6 марта, он был на матче Чемпионшипа «Ноттингем Форест» – «Миллуолл» (0:3). По информации журналиста Дэниэла Стори, в тот же день владелец встречался с игроками ноттингемширской команды.

Как отмечает журналист Чарльз Уоттс, менее двух недель назад Маринакис посещал домашний стадион «Арсенала» «Эмирейтс». В частности, он заходил в раздевалки, в ложи директоров и на поле.