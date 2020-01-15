УЕФА не намерен отменять Евро-2020 из-за коронавируса. По расчетам ВОЗ, к началу турнира заболеваемость спадет

УЕФА провел срочное совещание по поводу влияния эпидемии коронавируса на проведение Евро-2020.

По информации Associated Press, УЕФА получил рекомендации от Всемирной организации здравоохранения, которая спрогнозировала, что к середине июня заболеваемость в Европе спадет. Поэтому турнир отменять не намерены и хотят провести его с болельщиками на трибунах.

В связи с этим представители футбольного органа связались с правительствами стран, которые примут матчи Евро, и попросили их принять все необходимые меры, чтобы турнир состоялся.

Если же какой-то город не сможет принять игры турнира, УЕФА готов отозвать у него право проведение турнира.

Напомним, что Евро-2020 пройдет в России, Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии и Шотландии.

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