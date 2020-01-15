В Москве ограничено посещение спортивных мероприятий – не более 5 000 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек.

Запрет из-за угрозы распространения коронавируса будет действовать до 10 апреля. Под это подпадают спортивные соревнования, в том числе матчи Тинькофф РПЛ, КХЛ и других турниров.

Проведение матчей разрешено в том случае, если на них будет присутствовать не более 5 тысяч человек. Вероятно, возможно и проведение игр вообще без зрителей.

Посещаемость всех московских футбольных клубов РПЛ больше 14 тысяч человек в среднем.

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