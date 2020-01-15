Матчи ЦСКА – «Зенит» и «Динамо» – ЦСКА попадают под ограничения для посещения

В Москве ввели запрет на посещение спортивных и прочих мероприятий численностью до пяти тысяч человек. Ограничение будет действовать до 10 апреля.
На матчи будут пускать не более 5 тысяч человек, также возможно, что они пройдут без зрителей. Под ограничение попадает следующий список:
15 марта – ЦСКА – «Уфа»
21 марта – «Локомотив» – «Оренбург»
22 марта – ЦСКА – «Зенит»
5-6 апреля – «Динамо» – ЦСКА
5-6 апреля – «Спартак» – «Уфа»
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