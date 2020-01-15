Матчи ЦСКА – «Зенит» и «Динамо» – ЦСКА попадают под ограничения для посещения

В Москве ввели запрет на посещение спортивных и прочих мероприятий численностью до пяти тысяч человек. Ограничение будет действовать до 10 апреля.

На матчи будут пускать не более 5 тысяч человек, также возможно, что они пройдут без зрителей. Под ограничение попадает следующий список:

15 марта – – «Уфа»

21 марта – «Локомотив» – «Оренбург»

22 марта – ЦСКА –

5-6 апреля – «Динамо» – ЦСКА

5-6 апреля – – «Уфа»

Коронавирус рушит европейский сезон. Серию А остановили, во Франции, Испании, Германии будут играть без зрителей