Журналист Евгений Савин прокомментировал ситуацию с разосланными пресс-релизами со словами форварда «Сочи» Александра Кокорина о нежелании возвращаться в .

– У нас два новых редактора. Они работали по ролику с Генрихом Мхитаряном и тоже дали неточную информацию, но тогда они хотя бы согласовали пресс-релиз. Сейчас они пресс-релиз не согласовали и дали то, чего нет в ролике.

Я попросил Владу, нашего продюсера, написать в СМИ, которые дали информацию, которой нет в ролике. Попросил ее объяснить, что так случилось – у нас такая команда, и мы допускаем ошибки. Вот и весь вопрос.

Я уже ребятам сказал «спасибо» – из-за этого у нас большие проблемы. Странно давать пресс-релиз, не согласовав его с нами, который не соответствует фразам в ролике.

Тут никаких интриг нет, никакого давления нет. Если бы я боялся какого-нибудь давления, я бы согласовывал ролик с «Сочи» или «Зенитом». Мне абсолютно без разницы. Это максимально честный ролик, за что Саше спасибо: и МРОТ, и переходы, и тюрьма. Тут нет никакого злого заговора.

– Редакторы придумали эти слова, или как вообще произошла эта ситуация?

– Позвоните им, спросите. Я тот же самый вопрос задавал им: как могло так получиться? Они не отвечают. Я им пожелал удачи, эти люди со мной больше не работают.

– То есть, эти люди уволены?

– Сто процентов. Вот вам спортивная журналистика. Спасибо вашим коллегам, нет проблем.

– Коллеги коллегам рознь.

– Я про это и говорю, что по-разному бывает. Но я не могу отвечать за людей, которые не согласовывают пресс-релиз и дают то, что им там привиделось. Они могли написать: «Не буду срать в одном поле с Миллером», например. Этого же нет в видео, Кокорин этого не говорил. Поэтому то, что написали эти ребята в пресс-релизах – это их проблемы, – заявил Савин.

Кокорин опроверг слова о нежелании вернуться в «Зенит». Они были в пресс-релизе «КраСавы», но их нет на видео