Знарок повздорил с журналистом Лариным: «У него аккредитация есть?»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок вступил в перепалку с журналистом Игорем Лариным после матча Кубка Гагарина с «Динамо» (1:4).
– У него аккредитация есть? – спросил Знарок у пресс-атташе «Динамо» Михаила Кравченко.
– Аккредитация есть, не волнуйтесь, – ответил Ларин.
– Я не волнуюсь.
– Я вижу, что вы заволновались.
– Нет. Я волнуюсь совершенно по другому поводу.
– Да вы по всем поводам не волнуйтесь. Опять ключевой гол Шипачева. Опять тренерскому штабу не удается решить проблему первого звена «Динамо». Считаете ли вы эту проблему тренерской? И второй вопрос. Год назад «Спартак» вел в серии со СКА 2-0, тогда на лавке был Алексей Юрьевич Жамнов, не пора ли у него просить помощи снова?
– Давайте дальше. Я не буду отвечать на этот вопрос.
– Вот вы подтвердили, кто волнуется.
– Что я подтвердил?
– Кто из нас волнуется.
– Я не волнуюсь совершенно.
– Ответьте тогда на вопрос.
– Я совершенно не волнуюсь, молодой, человек. Совершенно не волнуюсь, понимаете? В отличии от вас, – сказал Знарок.
Напомним, что Игорь Ларин – бывший пресс-атташе сборной России.