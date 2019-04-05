Знарок повздорил с журналистом Лариным: «У него аккредитация есть?»

Главный тренер вступил в перепалку с журналистом Игорем Лариным после матча Кубка Гагарина с (1:4).

– У него аккредитация есть? – спросил Знарок у пресс-атташе «Динамо» Михаила Кравченко.

– Аккредитация есть, не волнуйтесь, – ответил Ларин.

– Я не волнуюсь.

– Я вижу, что вы заволновались.

– Нет. Я волнуюсь совершенно по другому поводу.

– Да вы по всем поводам не волнуйтесь. Опять ключевой гол Шипачева. Опять тренерскому штабу не удается решить проблему первого звена «Динамо». Считаете ли вы эту проблему тренерской? И второй вопрос. Год назад «Спартак» вел в серии со СКА 2-0, тогда на лавке был Алексей Юрьевич Жамнов, не пора ли у него просить помощи снова?

– Давайте дальше. Я не буду отвечать на этот вопрос.

– Вот вы подтвердили, кто волнуется.

– Что я подтвердил?

– Кто из нас волнуется.

– Я не волнуюсь совершенно.

– Ответьте тогда на вопрос.

– Я совершенно не волнуюсь, молодой, человек. Совершенно не волнуюсь, понимаете? В отличии от вас, – сказал Знарок.

Напомним, что Игорь Ларин – бывший пресс-атташе сборной России.