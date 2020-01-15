Матчи двух следующих туров в Ла Лиге и Сегунде пройдут без зрителей из-за коронавируса

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Ла Лига объявила, что матчи двух следующих туров в Примере и Сегунде пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса

Сообщается, что решение было принято после получения отчетов от Министерства и региональных департаментов здравоохранения.

Пока запланировано, что без зрителей пройдут матчи двух туров, но при необходимости эта мера борьбы с заболеванием может быть продлена. 

Таким образом, матчи без зрителей будут проходить начиная с 13 марта. 

В лиге сейчас работают над реорганизацией чемпионата, чтобы завершить турниры, обойдясь без приостановки. 

Добавим, что в Испании количество зараженных коронавирусом превысило 1200 человек.

Как стало известно ранее, при закрытых трибунах пройдут матчи Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» и «Валенсия» – «Аталанта».

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