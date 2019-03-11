Этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене может быть отменен из-за коронавируса по решению властей Норвегии.

принял во внимание рекомендацию властей Норвегии отменить все мероприятия в стране с числом участников свыше 500.

IBU и организаторы этапа находятся в постоянном контакте с властями для уточнения деталей и решения вопросов. В частности, будет ли этап вообще проведен», – говорится в сообщении IBU.

Этап Кубка мира в Холменколлене должен пройти с 20 по 22 марта.

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