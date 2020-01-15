Матч «Барселона» – «Наполи» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и пройдет без зрителей (1:1 – первый матч) из-за эпидемии коронавируса.

Решение было согласовано клубом и местными властями на встрече в министерстве спорта и здравоохранения Каталонии.

Таким образом, для «Барселоны» этот матч без зрителей станет вторым в истории клуба.

Впервые это произошло 1 октября 2017 года, когда сине-гранатовые принимали «Лас-Пальмас» при пустых трибунах из-за инцидентов в городе во время и после проведения референдума о независимости Каталонии.

Италия – второй в мире очаг по распространению коронавируса. В стране заболели около 9 тысяч человек.

В Испании количество зараженных превысило 1200 человек.