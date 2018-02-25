Большунов принес России первую в истории победу в общем зачете лыжного Кубка мира среди мужчин

Российский лыжник досрочно выиграл общий зачет Кубка мира после отказа норвежской команды выступить на североамериканских этапах.

Третий год подряд Большунов завершает сезон в топ-5, в прошлом году он уступил победителю – норвежцу – 98 очков и занял второе место. В этом сезоне перед заключительными этапами Кубка мира россиянин опережал Клэбо на 495 очков и мог обеспечить досрочную победу уже в ближайшей гонке.

Большунов стал первым российским лыжником, выигравшим Большой хрустальный глобус. Советские спортсмены брали Кубок трижды: Александр Завьялов становился первым в тестовом розыгрыше сезона-1980/81, а также в уже официальном зачете в сезоне-1982/83; побеждал в Кубке мира-1990/91, спустя два сезона он победил еще раз, но уже в составе команды Казахстана.

В женских соревнованиях в составе сборных России и СССР Кубок мира выигрывали: Галина Кулакова (1978/79, неофициально), Раиса Сметанина (1980/81, неофициально), (1988/89, 1990/91, 1991/92, 1994/95, 1996/97), Лариса Лазутина (1989/90, 1997/98), Любовь Егорова (1992/93) и (2000/01).

Вяльбе – рекордсменка по количеству побед в общем зачете среди женщин (5), она также делит второе место со шведом Гунде Сваном по победам в Кубке мира среди всех лыжников, первым остается норвежец (6).

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