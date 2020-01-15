Прядкин о запрете на массовые мероприятия в Москве: «Мы в курсе. Конечно, будем выполнять»

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина об ограничении проведения массовых мероприятий в столице.

«Мы в курсе решения. Конечно, мы будем его выполнять.

Механизм исполнения решения определим завтра совместно с РФС», — сказал Прядкин.

Ранее стало известно, что до 10 апреля в Москве введен запрет на проведение мероприятий численностью более 5 тысяч человек. Средняя посещаемость московских клубов в Тинькофф РПЛ – 14 тысяч человек.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 20 человек. Вспышка вируса затронула более 100 стран мира.

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