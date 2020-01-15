Кокорин о Джуджаке: «Была версия, что он нетрадиционной ориентации. Прибили огромный фаллос к его месту»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в интервью блогеру Евгению Савину рассказал о шутке над бывшим партнером по Балажем Джуджаком.

– Самая безумная история из раздевалки?

– Вот сейчас ты напомнил все эти времена с «Динамо». Балаж Джуджак у нас был в команде. Версия была, что он нетрадиционной ориентации. Ему подарили огромный фаллос и прибили прямо к его месту.

А он на эту тему очень переживал. Его подкалывали, конечно: «Ну приди уже с девушкой куда-нибудь, у нас мероприятие. Приди с девушкой, докажи всем». А он как бы все время один был.

– Та-а-ак.

– Не, кстати, я с Балажем по сей день дружу, постоянно вижусь с ним на отдыхе, он в Дубае играет. Видел его уже с тремя новыми девушками. Но в тот момент, когда мы прилепили огромный болт, – было смешно. Еще все ждали сидели. Он заходит, смотрит. И так молча, знаешь, отклеил, выкинул, – рассказал Кокорин.

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