Тер Стеген хочет получать в «Барсе» 15 млн евро в год. Клуб не может позволить себе такой контракт (Goal.com)

Переговоры между «Барселоной» и вратарем Марком-Андре тер Стегеном зашли в тупик.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на источники, близкие к каталонскому клубу, тер Стеген хочет получать в «Барселоне» 15 млн евро в год. Проведя 6 лет в клубе, голкипер считает, что заслуживает зарабатывать на уровне форварда Луиса Суареса и хавбека Филиппе Коутиньо.

Если сумеет удовлетворить требования тер Стегена, то он станет вторым после Лионеля Месси игроком по размеру зарплаты в клубе.

«Барса» не отрицает важности тер Стегена для коллектива, однако не может себе позволить такой оклад, принимая в расчет правила финансового фэйр-плей.

Как сообщается, переговоры о продлении контракта с вратарем приостановлены до конца сезона. Однако отмечается, что руководство «Барселоны» спокойно в отношении тер Стегена, несмотря на то, что решение вопроса по его контракту затянулось на более долгий срок, чем планировалось.

В клубе уверены, что достигнут соглашения с вратарем, подписав контракт до 2027 года.

Срок действующего соглашения между «Барсой» и голкипером истекает в 2022 году.

В этом сезоне тер Стеген провел за «Барсу» 26 игр в и пропустил 20 мячей, 6 из этих матчей он сыграл на ноль. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.