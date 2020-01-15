Президент «Хетафе»: «Мы не полетим на матч с «Интером». Нам незачем ехать в эпицентр коронавируса»

Президент Анхель Торрес заявил, что команда не будет играть с «Интером» в Милане в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Если ситуация значительно не изменится, «Хетафе» завтра не полетит в Италию на матч.

Мы попросили найти альтернативу. Мы не хотим ехать в эпицентр коронавируса, нам это незачем. Мы попросили у федерации содействия, чтобы избежать дисквалификации.

Если нас дисквалифицируют, пусть будет так. Я не собираюсь рисковать. Мы очень возбуждены перед этой игрой, но если все так сложится, пусть так и будет.

Мне сказали попросить разрешения у министерства транспорта, но я не собираюсь этого делать. Я не поеду туда, куда не хочу ехать. Представители , с которыми мы общались, согласились, что ехать туда неприемлемо.

Либо игру перенесут из Милана, либо перенесут на другой день. Это было бы разумнее», – заявил Торрес.

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