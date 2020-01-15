Виллиан, скорее всего, уйдет из «Челси» бесплатно летом. На него претендуют «Арсенал», «Бавария» и «Тоттенхэм»

Полузащитник Виллиан, скорее всего, покинет клуб летом.

Как сообщает The Telegraph, лондонский клуб не сумел договориться с 31-летним хавбеком о продлении соглашения, поэтому Виллиан станет свободным агентом по окончании сезона.

На Виллиана претендуют, в частности, «Арсенал», и «Тоттенхэм». Отметим, что прошлым летом из «Челси» в перешел защитник Давид Луиз, интересы которого представляет тот же агент, что и у Виллиана.

Главный тренер Жозе Моуринью является давним поклонником таланта бразильца, они работали вместе в «Челси».

«Бавария» же находится в поиске вингера. Клуб долгое время рассматривал вариант с трансфером хавбека «Манчестер Сити» Лероя Сане, но сейчас сомневается в целесообразности трансфера после того, как он порвал крестообразную связку. Кроме того, Виллиан может стать более дешевым вариантом для мюнхенцев.

Ранее бразилец заявил, что «Челси» предложил ему 2-летний контракт, но он хочет подписать соглашение на три года.

В этом сезоне Виллиан провел за «Челси» 28 матчей в АПЛ, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. Его полная статистика – здесь.