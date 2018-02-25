Большунов за два этапа КМ до окончания сезона заработал 158 тысяч евро призовых. Больше только у Йохауг

Российский лыжник за два этапа КМ до окончания сезона-2019/20 заработал 158 тысяч евро призовых. Это самый высокий показатель среди мужчин.

На втором месте идет норвежец Йоханнес Клэбо (138 тысяч), на третьем – его соотечественник Пол Гульберг (99 тысяч). Россиянин – 6-й с суммой 65 тысяч евро.

У женщин больше всех на текущий момент заработала норвежская лыжница , сумма ее призовых составила 254 тысячи евро. На втором месте еще одна норвежка Хайди Венг (120 тысяч), на третьем – россиянка (88 тысяч).

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