Большунов за два этапа КМ до окончания сезона заработал 158 тысяч евро призовых. Больше только у Йохауг

Российский лыжник Александр Большунов за два этапа КМ до окончания сезона-2019/20 заработал 158 тысяч евро призовых. Это самый высокий показатель среди мужчин.
На втором месте идет норвежец Йоханнес Клэбо (138 тысяч), на третьем – его соотечественник Пол Гульберг (99 тысяч). Россиянин Сергей Устюгов – 6-й с суммой 65 тысяч евро.
У женщин больше всех на текущий момент заработала норвежская лыжница Тереза Йохауг, сумма ее призовых составила 254 тысячи евро. На втором месте еще одна норвежка Хайди Венг (120 тысяч), на третьем – россиянка Наталья Непряева (88 тысяч).
Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира, Йохауг досрочно стала обладательницей Большого хрустального глобуса текущего сезона.
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