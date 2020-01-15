В Италии изучают варианты завершения сезона из-за коронавируса: не вручать скудетто, завершить по актуальной таблице, провести плей-офф

Федерация футбола Италии (FIGC) рассматривает различные варианты с розыгрышем Серии А в этом сезоне из-за эпидемии коронавируса.
Если коронавирус не позволит доиграть сезон, президент FIGC Габриэле Гравина предложил три способа решить этот вопрос:
• Не выбирать чемпиона, но отобрать команды в еврокубки в соответствии с актуальной таблицей.
• Завершить сезон в соответствии с турнирной таблицей, которая сложилась на данный момент.
• Провести плей-офф за чемпионство и за вылет в Серию Б.
Все эти варианты будут рассматриваться на следующем заседании исполкома 23 марта.
Коронавирус рушит европейский сезон. Серию А остановили, во Франции, Испании, Германии будут играть без зрителей