В Италии изучают варианты завершения сезона из-за коронавируса: не вручать скудетто, завершить по актуальной таблице, провести плей-офф

футбола Италии (FIGC) рассматривает различные варианты с розыгрышем Серии А в этом сезоне из-за эпидемии коронавируса.

Если коронавирус не позволит доиграть сезон, президент FIGC Габриэле Гравина предложил три способа решить этот вопрос:

• Не выбирать чемпиона, но отобрать команды в еврокубки в соответствии с актуальной таблицей.

• Завершить сезон в соответствии с турнирной таблицей, которая сложилась на данный момент.

• Провести плей-офф за чемпионство и за вылет в Серию Б.

Все эти варианты будут рассматриваться на следующем заседании исполкома 23 марта.

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