Воробьев покинет пост главного тренера «Магнитки» («Бизнес Online»)

Илья Воробьев уйдет с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга», сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, к следующему сезону команду будет готовить другой специалист.

Напомним, Воробьев вернулся в «Магнитку» в сентябре 2019 года, заменив Йозефа Яндача. Специалист уже работал в «Металлурге» в 2012–2017 годах (с октября 2015-го – как главный тренер). В сезоне-2015/16 команда выиграла под его руководством.

Отмечается, что клуб также могут покинуть вратарь Василий Демченко, защитник Иван Верещагин, а также нападающие Деннис Расмуссен, Томаш Филиппи, , Брэндон Козун и Роман Любимов.

Напомним, «Магнитка» уступила в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Барысу» (1–4 в серии).

Возможно, Мозякин сыграл последний матч в карьере. Его зовут тренировать