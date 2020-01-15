Иличич – третий после Месси и Роналду игрок с 5+ голами в двухматчевом противостоянии плей-офф ЛЧ

Теги Аталанта Криштиану Роналду Лионель Месси серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Йосип Иличич Футбол

Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич забил пять голов в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией» (8:4 по сумме двух матчей).

32-летний словенец стал всего третьим игроком в истории после Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которому удалось забить не менее пяти голов в двухматчевом противостоянии в плей-офф ЛЧ.

Месси забил 6 голов в матчах с «Байером» в сезоне-2011/12, а Роналду отличился пять раз в противостоянии с «Баварией» в сезоне-2016/17.

Фестиваль Иличича: первый гостевой покер в плей-офф (вообще!). Еще недавно он просто мечтал забить в ЛЧ

Новый выпуск шоу «Народ против»: Вадим Лукомский разложил главные матчи ЛЧ и соревнуется в прогнозах с домохозяйками

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья