Иличич – третий после Месси и Роналду игрок с 5+ голами в двухматчевом противостоянии плей-офф ЛЧ

Нападающий «Аталанты» забил пять голов в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией» (8:4 по сумме двух матчей).

32-летний словенец стал всего третьим игроком в истории после и Криштиану Роналду, которому удалось забить не менее пяти голов в двухматчевом противостоянии в плей-офф ЛЧ.

Месси забил 6 голов в матчах с в сезоне-2011/12, а Роналду отличился пять раз в противостоянии с «Баварией» в сезоне-2016/17.

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