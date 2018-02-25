Сборная Норвегии по лыжным гонкам не выступит на этапах Кубка мира в США и Канаде из-за коронавируса.

В Квебеке и Миннеаполисе пройдут три спринтерские гонки в рамках «Спринт-тура», а в Кэнморе – заключительные три гонки Кубка мира в этом сезоне.

«В сложившейся ситуации в условиях риска распространения и заражения коронавирусом, мы несем ответственность за то, чтобы поставить на первое место здоровье, а не результаты», – сказал глава комитета по лыжным гонкам Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорн Скугстад.

Таким образом, россиянин Александр Большунов обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира. Его ближайшим преследователем был норвежец Йоханнес Клэбо.

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