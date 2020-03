Вратарь «Саарбрюкена» отбил 5 пенальти в Кубке Германии. Клуб из 4-го дивизиона впервые вышел в полуфинал

«Саарбрюкен» обыграл (1:1, по пенальти – 7:6) в 1/4 финала Кубка Германии.

Вратарь Даниэль Бац в этой встрече 5 раз отбивал пенальти: один удар он отразил во втором тайме основного времени игры, еще четыре – в серии послематчевых пенальти.

Бац стал первым голкипером с момента начала сбора статистики, сумевшим парировать 4 удара в серии пенальти матча Кубка Германии.

«Саарбрюкен» стал первой командой из четвертого дивизиона Германии, сумевшей выйти в полуфинал турнира.

Daniel Batz. The man. The myth. The legend.



5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You’ve never seen the like 🐐#FCSF95 pic.twitter.com/wI6KsIQeR2