Нападающий «Локомотива» Федор Смолов в интервью Евгению Савину рассказал, в какие европейские клубы он мог перейти.

– Ты постоянно говоришь, что хочешь играть за границей. Так почему ты еще не уехал в Европу?

– От некоторых вариантов я отказался, с некоторыми не получилось договориться.

Я во многом рассчитывал на ЧМ-2018. Как любит говорить главный тренер, он должен был стать лакмусовой бумажкой. Если забиваешь три, то, скорее всего, будут нормальные команды. Но лакмусовая бумажка получилась через другую сторону.

Летом я лично разговаривал, но не получилось.

– Варианты, от которых ты отказался.

– Из серии «Лион», «Марсель», «Бордо» – я даже не разговаривал. Были «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах, «Вест Хэм»…

– «Вест Хэм» чем тебе не понравился?

– Я тупанул там. Я получил травму в «Краснодаре», месяц отпуска, у меня болел привод, а в Англии чемпионат был в разгаре, поэтому я побоялся, что уеду и не сыграю до чемпионата мира.

Были переговоры с «Боруссией» Дортмунд на протяжении года или полутора, но не получилось, потому что ушел из команды Томас Тухель, а он был инициатором.

Разговоры про Дортмунд были действительно правдой, мы с ними были в одной группе Лиги Европы, сыграли там в сентябре, проиграли 1:2, пропустив на последних минутах. Я достаточно неплохо сыграл, отдал голевую передачу.

После игры Артур Енджейчик (бывший защитник «Краснодара» – прим. Sports.ru) заходит и говорит: «Смолов, на сколько у тебя еще контракт? Там тренер «Боруссии» спрашивает». Я только перешел, говорю. Он спрашивает: «А тебе интересно? Скажи агенту, что завтра его ждут на встречу, пусть позвонит в клуб», – рассказал Смолов.

В «КраСаве» со Смоловым показали его родную комнату в Саратове и документ с предложением из Китая. Три года, 22,5 млн 🍋