Анчелотти возглавил «Эвертон»

объявил о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера команды.

Стороны подписали соглашение до конца сезона-2023/24.

Ранее итальянский специалист расторг контракт с «Наполи».

В сегодняшнем матче с «Арсеналом» руководить «Эвертоном» будет Данкан Фергюсон. Анчелотти дебютирует домашним матчем с «Бернли» 26 декабря.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, итальянец в ливерпульском клубе будет получать 4,5 миллиона евро в год.

Анчелотти выиграл за карьеру 20 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов. Он тренировал «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Баварию» и другие клубы.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R