Буффон проводит 647-й матч в Серии А. Он повторил рекорд Мальдини

Вратарь Джанлуиджи Буффон вышел в старте на игру 17-го тура чемпионата Италии против «Сампдории».

41-летний итальянец проводит 647-й матч в Серии А и повторил рекорд экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини.

Кроме того, Буффон побил рекорд экс-форварда Алессандро Дель Пьеро, поскольку проводит 479-й матч в Серии А за .

Статистику вратаря можно изучить здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

