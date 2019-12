«Ливерпуль» продлил контракт с Милнером до 2022 года

Полузащитник Джеймс Милнер продлил контракт с .

Клуб не раскрывает детали сделки. The Telegraph пишет, что новый контракт рассчитан до 2022 года.

Предыдущее соглашение футболиста действовало до лета 2020-го.

Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Он выиграл с командой Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

