Лионель Месси: «Я получаю предложения каждый год, но все клубы знают, чего я хочу»

Нападающий «Барселоны» , вчера получивший шестой «Золотой мяч», рассказал о периоде, когда хотел покинуть каталонский клуб.

«Это было не по футбольным причинам, а по личным. Я переживал сложный момент (речь о проблемах с налогами в Испании пять лет назад – прим. Sports.ru), но я смог пройти через это благодаря поддержке «Барселоны».

Это позволило мне продолжить играть здесь. В тот момент я просто не чувствовал себя комфортно в Испании, ничего больше.

Предложения... Я получаю их все время. Каждый год у меня есть возможность перейти в другой клуб. Клубы открывают свои двери для меня, но знают, чего я хочу.

Они есть на случай, если я однажды захочу сменить обстановку», – сказал Месси в интервью France Football.

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