Клопп о «Золотом мяче»: «Месси, вероятно, лучший игрок, которого я видел, но я не помню более впечатляющего сезона защитника»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал вручение «Золотого мяча» нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк занял второе место в голосовании, отстав всего на 7 очков.

«Так это видят люди. Абсолютно без проблем. Лионель Месси, вероятно, лучший игрок, которого я видел в своей жизни.

Есть Марадона, но я вижу Месси чаще. Лионель справедливо выиграл шесть раз. Но я не могу вспомнить более впечатляющий сезон защитника, за все время.

То, что сказал Вирджил после этого, абсолютно правильно. Я действительно рад за своих игроков.

Это все хорошо, но это было в прошлом сезоне, теперь награды распределены, и все парни могут получить новые», – отметил тренер.

Главные фотографии церемонии: Месси с шестью «Золотыми мячами», Алиссон с призом Яшина

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