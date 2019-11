Салах, Мане, Обамеянг, Марез, Кулибали и Хакими – претенденты на приз лучшему игроку Африки-2019

Конфедерация африканского футбола объявила претендентов на награду лучшему игроку Африки в 2019 году.

На приз номинированы защитник Ашраф Хакими ( Дортмунд), вратарь Андре Онана («Аякс»), форвард Багдад Бунеджа («Аль-Садд»), нападающий Каролюс Андриамациноро («Аль-Адала»), форвард Эрик Максим Шупо-Мотинг («ПСЖ»), вратарь Денис Оньянго («Мамелоди Сандаунс»), хавбек Фержани Сасси («Замалек»), полузащитник Коджо Лаба («Аль-Айн»), хавбек Хаким Зиеш («Аякс»), полузащитник Идрисса Гуйе («ПСЖ»), хавбек Исмаэль Беннасер ( ), форвард Джордан Айю («Кристал Пэлас»), защитник Калиду Кулибали ( ), форвард Трезеге («Астон Вилла»), нападающий Мбвана Саматта («Генк»), вингер Мохамед Салах («Ливерпуль»), форвард Мусса Марега («Порту»), хавбек Наби Кейта («Ливерпуль»), вингер Николя Пепе («Арсенал»), форвард Одион Игало («Шанхай Шеньхуа»), нападающий Перси Тау («Брюгге»), форвард Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), хавбек Рияд Марез («Манчестер Сити»), нападающий Садьо Мане («Ливерпуль»), форвард Яссин Хенисси (без клуба), хавбек Томас Парти («Атлетико»), форвард Виктор Осимхен («Лилль»), полузащитник Уилфред Ндиди («Лестер»), нападающий Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») и форвард Юсеф Белаили («Аль-Ахли Джидда»).

Также были объявлены номинанты на приз лучшему молодому игроку Африки-2019 и награду лучшему тренеру.

