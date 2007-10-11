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В Праге произошли столкновения английских фанатов и полиции

Теги Сборная Англии по футболу сборная Чехии по футболу происшествия болельщики квалификация Евро-2020 Футбол

В Праге проходит матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Чехии и Англии (1:1, первый тайм).

Перед началом встречи произошли столкновения между английскими фанатами и полицией.

Сообщается, что причиной конфликта стало то, что англичане начали бросать бутылки в полицейских. В ответ были применены шумовые гранаты. Около 10 болельщиков были задержаны. В результате столкновений пострадал как минимум один фанат.

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