В Праге произошли столкновения английских фанатов и полиции

В Праге проходит матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Чехии и Англии (1:1, первый тайм).
Перед началом встречи произошли столкновения между английскими фанатами и полицией.
Сообщается, что причиной конфликта стало то, что англичане начали бросать бутылки в полицейских. В ответ были применены шумовые гранаты. Около 10 болельщиков были задержаны. В результате столкновений пострадал как минимум один фанат.
The riot police are out in Prague... 🙄 pic.twitter.com/3xtcj8QOdh— The Away Fans (@theawayfans) October 11, 2019