Абрахам о расистских оскорблениях: «Если это случится с одним из нас, вся сборная покинет поле»

Форвард Тэмми Абрахам, вызванный в сборную Англии на квалификационные матчи Евро-2020 с Чехией и Болгарией, высказался на тему расизма.

«У нас было несколько собраний насчет расистских оскорблений.

Мы коснулись теории о том, как справляться с подобной ситуацией. Наш капитан Харри Кейн сказал, что если это произойдет в сторону нашего футболиста, команда поговорит с игроком. Если он недоволен, мы все вместе уйдем с поля.

Это дело команды. Нельзя обособлять одного человека, мы целая команда. Если это происходит с одним из нас, это происходит со всеми нами.

Мы поговорили об этом. Если мы решим, что хотим остановить игру – независимо от того, каков счет – вся команда решит, оставаться на поле или нет», – сказал Абрахам.

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