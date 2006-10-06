Отставка Хохлова, победы «Ливерпуля» и «Реала», поражение «Баварии», 4 четверных прыжка Трусовой и другие новости утра

1. Хохлов покинул пост главного тренера «Динамо» после поражения в 12-м туре чемпионата России от «Оренбурга» (0:2). Команда уступила четыре раза подряд и упала в зону вылета.

«Ахмат» победил в дебютном матче Шалимова (1:0), а «Уфа» выложила эпизоды из матча с тегом #ЕгоровУходи. «Сочи» уступил «Крыльям Советов» (0:2), Соболев забил 9-й и 10-й мячи в РПЛ и лидирует в гонке бомбардиров. «Рубин» обыграл «Тамбов» (2:1) и прервал серию из 6 матчей без побед, Мелкадзе забил 3-й гол в 4 матчах за команду Григоряна.

Сегодня в РПЛ как минимум два интересных матча южных команд с московскими клубами: ЦСКА примет «Ростов», а «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Букмекеры в обеих парах считают хозяев крепкими фаворитами. Впрочем, есть способ без риска зарядить или на Карпина, в этом сезоне уже хлопнувшего в Москве «Локомотив», или даже на народную команду, которая после отставки Кононова вполне может вспомнить, как играть в футбол: держите 1000 рублей на ставку в подарок и побеждайте!

3. «Ливерпуль» дожал «Лестер» (1:0) в 8-м туре Премьер-лиги за счет позднего пенальти (есть мнение – «неочевидного») и повторил свой рекорд, одержав 8 побед в чемпионате на старте сезона. Роджерсу не хватило минуты, чтобы отобрать у «Ливерпуля» первые очки в АПЛ.

«Тоттенхэм» влетел «Брайтону» (0:3) и, видимо, надолго потерял Льориса. Травма вратаря смотрелась страшно. Другие результаты – здесь.

4. «Реал» победил «Гранаду» (4:2) в 8-м туре Ла Лиги. Команда Зидана не проигрывает 8 матчей со старта сезона и лидирует в таблице. Азар забил 1-й гол за «Реал» чемпионате Испании, Кроос получил травму паха. Другие результаты.

5. Мозякин первым набрал 700 очков в КХЛ, «Трактор» победил СКА в Петербурге впервые с 2011 года, «Спартак» прервал 10-матчевую победную серию «Витязя», московское «Динамо» победило «Автомобилист» в Екатеринбурге впервые с 2015 года, рижское «Динамо» проиграло 7 матчей с общим счетом 5:33 и другие итоги дня. Бурдасов подписал контракт со СКА до конца сезона и получит около 30 млн рублей.

6. Трусова исполнила четыре четверных прыжка в произвольной программе на Japan Open и выиграла ее. Загитова – 2-я (показала платье – в образе Клеопатры), Кихира – 3-я. Чен выиграл произвольную у мужчин, Уно – 2-й, Фернандес – 5-й.

Синицина и Кацалапов победили на Shanghai Trophy. Самарин – 2-й с победой в произвольной программе. Синицына выиграла этап Гран-при среди юниоров в Италии, Фролова – 2-я. Гуменник стал вторым.

7. НХЛ. Бучневич сделал 3 ассиста, Панарин и Андрей Свечников набрали по 2 очка, Малкин получил травму. Остальные результаты – здесь.

8. «Монако» уступил «Монпелье» в матче 9-го тура чемпионата Франции (1:3) и идет 14-м в таблице, пропустив 19 голов (худший результат с 1975 года). Российский хавбек Головин заработал третье удаление в карьере, все – за последние 10 месяцев. «ПСЖ» разгромил «Анжер» (4:0), Неймар забил 4-й гол в пяти играх.

9. Россия проиграла Бразилии (0-3) на Кубке мира-2019 по волейболу, США победили Японию.

10. «Бавария» потерпела первое поражение в Бундеслиге в 7-м туре, уступив «Хоффенхайму» (1:2), дублем за который отметился армянский форвард Адамян. Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Фрайбургом» (2:2), опять потеряв очки из-за автогола в концовке. «Байер» и «РБ Лейпциг» разошлись миром (1:1).

11. «Милан» на выезде обыграл «Дженоа» (2:1) в 7-м туре Серии А, прервал серию из трех поражений и поднялся на 10-е место. Матч был адским: 2 пенальти и спасение Рейны на 93-й минуте, четыре удаления – двух игроков с поля и двух со скамейки. Остальные результаты. Рибери признан лучшим игроком сентября.

12. Ямайка победила в женской эстафете 4х100 м на чемпионате мира-2019 по легкой атлетике, США – в мужской и другие финалы дня. США лидируют в медальном зачете, Россия – 5-я.

13. UFC 243. Адесанья нокаутировал Уиттакера, Хукер победил Яквинту, Спивак задушил Туйвасу. Другие результаты – здесь.

14. НБА. Предсезонные матчи. «Голден Стэйт» уступил «Лейкерс». Другие результаты – здесь.

15. «Витесс» Слуцкого выиграл третий матч подряд, победив «Утрехт» (2:1), и поднялся на 3-е место в Эредивизи.

16. Осака и Барти вышли в финал турнира в Пекине. У мужчин Тим победил Хачанова в 1/2 финала, Циципас обыграл Зверева.

17. Австралия победила Уругвай на Кубке мира-2019 по регби, Аргентина уступила Англии, Япония выиграла у Самоа.

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